Sven Jaecques heeft met Luciano D'Onofrio wel wat straffe stoten meegemaakt bij Antwerp

In de podcast van MIDMID vertelt Sven Jaecques honderduit over zijn avontuur bij Antwerp. De passage van Luciano D'Onofrio mag natuurlijk niet ontbreken.

Sven Jaecques en Luciano D'Onofrio hebben vier jaar samengewerkt bij Antwerp. Dit liep zo goed als altijd zeer goed en Jaecques heeft natuurlijk wel een aantal sterke verhalen over zijn samenwerking met D'Onofrio.

"Luciano was en is een man die geen computer gaat open doen. Als hij zegt €100.000 bruto dan gaat hij niet bezig zijn met wat er nu salaris of tekenpremie is", vertelde Jaecques in de podcast van MIDMID.

Beide heren hadden enorm veel respect voor elkaar. Dit mede omdat ze elkaar perfect konden aanvullen. "Ik heb drie jaar fantastisch samengewerkt met Luciano (D'Onofrio), maar het laatste jaar liep dat wat moeilijk. Dit mede dat hij met andere zaken aan zijn hoofd zat."

D'Onofrio heeft een speciale manier van werken. Hij is ook al in België en in Frankrijk voor het gerecht moeten verschijnen omdat hij bepaalde zaken niet op een correcte manier afhandelde. "Ik volgde hem niet altijd. Soms moet ik zeggen: Luciano, dat gaan we echt niet doen! Waarom niet?, vroeg Luciano dan. Omdat dit niet mag en dat heeft ook nooit gemogen!".