Drie keer op rij 0-0 is 45 jaar geleden, maar dat brengt Van Bommel niet van de wijs: "Ik ga weer iets gek zeggen"

Door drie keer op rij 0-0 gelijk te spelen, hebben Mark van Bommel en zijn spelers iets gedaan wat Antwerp al 45 jaar niet meer heeft meegemaakt op het hoogste niveau. Daar zat natuurlijk niemand op te wachten, maar de Nederlander blijft zijn positief relaas aanhouden.

Een 'gekke' uitspraak, daar wilde Van Bommel de persbabbel na de brilscore in Mechelen gerust mee openen. "Ik ga weer iets gek zeggen, maar ik vind dat we goed spelen. We vullen de voorwaarde in om kansen te creëren. Als ik juist geteld heb, creëren we zes kansen op een manier zoals wij die graag zien."

De T1 van de landskampioen vindt dus dat er voldoende creativiteit is en is ook op defensief vlak tevreden. "Wij hebben ook weinig weggegeven. Als je zo hoog op de helft van de tegenstander speelt, ga je altijd zaken weggeven in de omschakeling, maar daar gaan we goed mee om."

Enkel afwerking ontbreekt bij Antwerp

Ondertussen laat het laatste competitiedoelpunt van Antwerp wel al lang op zich wachten. "We krijgen de kansen, alleen moet die laatste bal of dat laatste schot erin." Zorgt dit nu inmiddels niet voor een ander gevoel in de Antwerpse rangen? "Het gevoel is altijd mooi als je wint."

"We brengen hetzelfde als in de voorgaande wedstrijden", blijft Van Bommel op dezelfde nagel kloppen. "Alleen zijn de resultaten niet zoals we willen. We brengen hetzelfde spel als in Westerlo, waar we wél scoren. Tegen Gent, RWDM en KV hebben we niet gescoord, dat is het enige verschil."