Johan Boskamp weet waar toekomstige Rode Duivels zitten: "Daar is talent op komst"

De 'Gouden Generatie' van de Rode Duivels is dan wel voorbij, maar er zijn zeker nog spelers in aantocht. Ook Johan Boskamp ziet het rooskleurig in.

Zo weet Boskamp dat de jeugd van KRC Genk overheerst in de elftallen van de jonge Rode Duivels. Hij ziet daar dan ook nog wel wat talent zitten. "Als de jeugd van Genk hier in de buurt kwam spelen, ging ik altijd kijken. Vorig jaar speelden er maar liefst zeven spelers van Genk bij de nationale ploeg U16. Daar is dus wel wat talent op komst. Ook die centrale verdediger die nu bij Jong Genk speelt (Brad Manguelle n.v.d.r.) vind ik enorm goed", vertelde hij bij Het Belang van Limburg. Ook over Kos Karetsas, het 15-jarige talent van Genk heeft Boskamp nog wat te zeggen. "Wat kan die geweldig voetballen. En wat leuk dat hij het nu al kan tonen in de Challenger Pro League." Karetsas scoorde al twee keer voor Jong Genk. Hiermee werd hij de jongste speler ooit die in het profvoetbal een doelpunt maakte in België.