Antwerp wordt gefileerd en er ontbreekt duidelijk iets: "Voor mij is het een vraagteken"

Antwerp liet zaterdagavond zijn derde scoreloos gelijkspel op rij noteren tegen KV Mechelen. De analyse is dus duidelijk: The Great Old heeft niet genoeg offensieve slagkracht.

In De Zondag worden de titelpretendenten onder de loep genomen. Volgens analist Wim De Coninck is Antwerp niet de ploeg die zijn titel gaat verlengen. "Vorig seizoen werd er méér dan het maximum uitgehaald en ik denk dat dit seizoen de Champions League punten zal kosten", zegt hij. "Defensief is het een sterk blok, met een spits die tot voor zijn eigen zestien komt meeverdedigen, maar het is afwachten tot het voorin vloeiender loopt dan de voorbije weken." Nul goals in drie matchen, dan heb je als topploeg natuurlijk wel een probleem. “Ze creëren moeilijk kansen en als Janssen de ballen niet binnen trapt, zie ik geen andere goalgetter", vervolgt Thomas Chatelle. "Voor mij is het een vraagteken waarom ze geen tweede negen gehaald hebben. Er is Ilenikhena, maar die is onlangs pas zeventien geworden en dat is jong om nu al druk op hem te leggen.”