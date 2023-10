Hij blijft maar verbazen bij Anderlecht: de beste speler van de eerste negen speeldagen

We kunnen u het nu verzekeren: Brian Riemer is absoluut niet van plan om Théo Leoni uit de basis te zetten. De 23-jarige seizoensrevelatie van paars-wit is gewoon te belangrijk geworden voor de Deense trainer.

Met zijn vijf assists draait Leoni nu helemaal bovenaan dat klassement mee. En zeggen dat hij niet eens in een zo aanvallende rol speelt en nooit een hoekschop of vrije trap voor zijn rekening neemt. Die neem je niet zomaar uit de ploeg.

Met ook nog een goal is hij betrokken bij 45 procent van de doelpuntenproductie van paars-wit. Er was even sprake dat Leoni zou moeten wijken na de komst van Hazard, Flips, Lonwijk... maar niets is minder waar. Hij is gewoon de beste speler van de eerste negen matchen. Af en toe een 8, veelal een 7, zeldzaam een 6 bij de puntenverdeling.

Leoni is de enige van de middenvelders die altijd de oplossing vooruit zoekt en risico in zijn spel legt. Dat niet alles aankomt, wordt hem dan ook vergeven. Zou het trouwens geen idee zijn om hem een beetje hoger op het veld te zetten?

Hij heeft er de kwaliteiten voor. En als Riemer dan toch met twee controlerende middenvelders wil blijven spelen, dan is dat meer dan voldoende om de verdediging te ontlasten. Want het spel met Louis Patris die heel hoog gaat spelen om Dreyer in een centrale rol te krijgen, werkt toch niet echt.