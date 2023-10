Ajax-trainer Steijn maakt komaf met dure aanwinst van Antwerp: "Ik ben degene die bepaalt!"

Er was bij Ajax een relletje ontstaan tussen trainer Maurice Steijn en Gaston Avila, die deze zomer nog voor 12,5 miljoen euro bij Antwerp werd weggehaald. De Argentijn had naar verluidt een discussie met zijn trainer over zijn positie.

Avila had volgens de Nederlandse pers aangegeven dat hij enkel nog als centrale verdediger wou spelen en niet meer als linksback. Voor de wedstrijd tegen AEK Athene maakte Steijn daar korte metten mee.

"Zo is het niet gegaan", vertelt Steijn Veronica. "Ik heb in het begin met hem gesproken over zijn posities, links centraal en linksback. Dat heeft hij ook allebei bij Antwerp gespeeld. Hij gaf aan dat zijn voorkeur wel in het centrum lag. Ik heb toen ook aan hem aangegeven dat ik hem ga gebruiken waar hij nodig is."

Daarmee is voor Steijn de kous af: Avila zal spelen waar hij hem nodig heeft. "Ik heb hem op linksback gezet tegen Fortuna Sittard en als ik hem links centraal nodig heb dan zet ik hem daar. Ik kijk gewoon naar de balans in het team en spelers mogen best hun voorkeur aangeven. Terecht. Maar ik ben degene die bepaalt op welke positie ze uiteindelijk spelen."