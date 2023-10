Riemer heeft beslissing genomen en geeft ook meer uitleg over topaankoop die uit beeld verdween: "Een vormdip"

U hoeft zich niet meer af te vragen wie er in doel gaat staan bij Anderlecht (als u dat al deed). Kasper Schmeichel is de nummer 1 van paars-wit voor de komende maanden. Dat bevestigde Brian Riemer vrijdag.

Riemer was er doodeerlijk over. "Kasper zal morgen in de goal staan. Hij is ook onze eerste doelman. Dat wil niet zeggen dat hij garanties heeft gekregen dat hij dat ook zal blijven. We hebben gefocust op het creëren van een kern waarin concurrentie heerst. We hebben drie goeie doelmannen."

"Of ik Maxime (Dupé) op de hoogte heb gebracht? Nee, maar spelers zijn ook niet dom. Kasper stond de voorbije twee wedstrijden in doel en zal er morgen ook instaan. Ik hoef hem dat dus niet te zeggen. Of we een ruildeal met Nice hebben afgeslagen? (zoals Frank Boeckx onthulde, nvdr.) Daar heb ik in alle eerlijkheid niks over gehoord."

Flips? Dreyer is heel efficiënt de voorbije weken

Waar we ons nog vragen over stelden, is Alexis Flips. De Franse spelmaker is sinds de komst van Hazard helemaal uit beeld verdwenen. "(knikt) Alexis is nog jong en komt uit een andere competitie. Er gebeurt veel voor hem. Hij begon goed, maar kende daarna een vormdip. Hij werkt wel heel hard om zichzelf terug op niveau te brengen."

We zagen wel dat Flips niet echt gelukkig is met zijn bankzittersstatuut. "Tja, Dreyer is de voorbije weken heel efficiënt geweest. Net als voor alle anderen is er voor Alexis ook concurrentie. Amuzu zat ook al op de bank. Dit toont aan wat concurrentie kan doen. Ze pushen elkaar. Als je op het hoogste niveau wil geraken, is dat belangrijk."