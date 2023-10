Vertrek al verwerkt? Dit denken zij bij Standard over Ronny Deila

Zondag trekt Ronny Deila met Club Brugge naar zijn ex-ploeg Standard. Het is uitkijken welke verwelkoming hij er zal krijgen.

Op het einde van vorig seizoen besliste Ronny Deila Standard te verlaten en een nieuw verhaal te schrijven met Club Brugge. Dat werd hem niet bepaald in dank afgenomen.

CEO Pierre Lucht is alvast formeel. Van wrok is er binnen de bestuurskamers helemaal geen sprake. “Ik heb niet de gewoonte om voor de wedstrijd op het veld te komen, maar als ik hem zie, ga ik hem zeker begroeten”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Sinds zijn vertrek hebben we nog een paar keer contact gehad om wat praktische zaken af te handelen. Dat verliep zakelijk, maar correct. Op dat vlak kan ik hem noch Club Brugge iets verwijten. Zijn overstap heeft de relaties tussen de clubs niet aangetast.”

Al zou het met Standard nu wellicht ook niet beter gaan mocht Deila wel aan boord gebleven zijn. “Ik denk dat het grote verloop aan spelers een grotere impact heeft gehad op onze seizoenstart dan de veranderingen in de staf. We hebben alleszins op geen enkel moment getwijfeld aan onze keuze voor Carl Hoefkens.”

“Door het groot aantal nieuwkomers binnen de kern is het niet abnormaal dat het nog wat zoeken was in die eerste weken. Ik geloof dus niet dat een andere coach het beter had gedaan. Ook Deila niet”, besluit Locht.