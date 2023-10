Voormalig smaakmaker JPL nog altijd niet gelukkig met Roberto Martinez: "16 goals en ik stond niet eens op de lijst met reserves"

Théo Bongonda is het voorbeeld van uit het oog, uit het hart. De voormalige smaakmaker van Genk zit nu in Rusland, waar hij voor Spartak Moskou tekende. Daar doet hij het goed en sinds kort mag hij ook internationale wedstrijden spelen.

Ondanks zijn dubbele nationaliteit koos hij immers voor de Congolese nationale ploeg. "En daar heb ik nog geen spijt van gekregen. Congo is evenveel mijn land als België. Pas toen ik mijn visum ging halen, kwam ik er voor het eerst en kon mijn vader tonen waar hij geboren is en ook gewoond heeft", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

De Rode Duivels heeft hij ook al een tijdje opgeborgen. Hij begreep dat Roberto Martinez hem nooit ging oproepen. "Ik maakte 16 goals voor Genk en ik stond niet eens op de lijst van reserves. Maar tot dan had Congo nooit contact met mij opgenomen. Het was mijn lot dat het zo moest lopen. Ik heb het geluk - of niet - dat ik een dubbele nationaliteit heb."

Bongonda heeft daarbij geluk dat hij niet één keer is opgeroepen. "Omdat je soms even wordt opgeroepen voor België, maar dan nooit meer, waardoor je niet meer voor een ander land mag spelen. Zoals Pelé Mboyo overkwam, Zakaria Bakkali en Anthony Limbombé. Ze hadden ook voor hun ander land kunnen spelen."