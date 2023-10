Anderlecht begint te dromen: "Titel zit in ons achterhoofd"

Mario Stroeykens kon ook tegen KV Mechelen opnieuw een nuttige driepunter pakken. En dus is het stilaan echt een hausse aan het worden bij paars-wit.

Opnieuw kon Stroeykens tegen geelrood de netten doen trillen. "Mechelen is tot dusver de ploeg waar ik het vaakst tegen scoor. Het is mijn vierde in drie wedstrijden tegen KVM. Mechelen is een ploeg die mij goed ligt. Een verrassing zou ik mijn basisplaats niet noemen, omdat ik altijd klaar ben om te starten."

Niet mee bezig

En Stroeykens voelt daardoor dat het echt goed zit bij paars-wit. "De titel? We zijn er nog niet mee bezig", geeft hij toe. "Maar het zit stilaan wel in ons achterhoofd." Waarmee hij toch meteen de zaken op scherp weet te zetten.

Coach Riemer houdt dan weer de boel heel erg rustig. "Neen, we zijn er echt nog niet mee bezig. Die vragen zijn nu nog niet relevant. We moeten het allemaal op zijn tijd bekijken." Het seizoen is nog lang, maar na een paar moeilijker weten is het toch al een nieuwe manier van denken over de zaak.