Coaches Vanhaezebrouck en Vrancken zijn het roerend eens na heerlijke topper

KAA Gent en KRC Genk hebben voor een geweldig leuke pot voetbal gezorgd. Beide coaches waren het daarover ook roerend eens na afloop van de partij. Een gelijkspel is volgens hen correct.

"Gent had zijn momenten en wij hadden onze momenten, voor de neutrale toeschouwer was het een mooie match om te zien", zo verwoordde Genk-coach Wouter Vrancken het.

"De toeschouwers waren aan het genieten en als je naar de cijfers kijkt is alles ongeveer in evenwicht. Een gelijkspel is dus logisch na een wedstrijd waarin beide ploegen geprobeerd hebben om te winnen", ging Hein Vanhaezebrouck akkoord.

"Dat heen en weer en elk zijn momenten, dat klopt volledig. Wij creëerden als eerste de beste kans om op voorsprong te komen. Brown kende pech tegen de lat, maar vooral Hjulsager had ons op voorsprong moeten kunnen zetten", vervolgde de Gentse oefenmeester.

"Genk scoorde eerst en in zo'n match is dat niet evident. Het publiek stond erachter, zij hebben ons gepusht. Wij kregen een boost omdat we onmiddellijk de gelijkmaker scoorden, die werd afgekeurd en dat was een domper. De jongens zijn blijven gaan en we maakten gelijk in de 84e minuut. Wij waren als enige nog gevaarlijk op het einde."

Genk-coach Vrancken feliciteert spelers na gelijkspel in Gent

Wouter Vrancken moet al voor de zesde keer in tien wedstrijden vrede nemen met een gelijkspel. Toch was hij zeer tevreden over wat zijn spelers op de Gentse grasmat legden.

"Ik vind dat wij een goede prestatie neergezet hebben, ik heb de jongens proficiat gewenst. Er zijn niet veel ploegen die op deze manier op Gent komen spelen. Wij hebben proberen te winnen zoals we iedere week doen. Jammer genoeg is dat niet gelukt."