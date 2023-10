Jonge Belg voor maanden van de waarheid: "Nood aan liefde zoals Vanhaezebrouck me gaf"

Kent u Ibrahim Salah nog? De jonge Brusselaar ruilde begin 2023 KAA Gent in voor het Franse Rennes. Bij de Buffalo's speelde hij zich snel in de harten van de fans.

Bij Rennes duurde het wat langer om zich helemaal te kunnen lanceren. De winger was daar zelf ook openhartig over in een interview bij Het Nieuwsblad.

“Ik heb nog niet echt kunnen tonen wat ik in mijn mars had. Hein gaf me vaak een halfuurtje, bij Rennes moest ik het in het begin vaak doen met tien-vijftien minuten.”

Sleuteljaar

“Het wordt een sleuteljaar, ik ben klaar voor de uitdaging. Ik heb nood aan liefde. Zoals Hein Vanhaezebrouck me die gaf. Maar die komt er, ik heb er vertrouwen in”, aldus Salah.

“Emilio Ferrera? Tactisch is hij een goede trainer, maar hij zat vaak op mijn kap. Het menselijke is niet zijn sterkste kant. Het was soms ongepast wat hij zei, maar ik vergeef mensen. Ik wens hem het allerbeste.”