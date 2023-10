KV Kortrijk alleen laatste na domper tegen KVC Westerlo: Doelman Tom Vandenberghe benoemt het probleem

KV Kortrijk kon in de degradatietopper niet winnen van KVC Westerlo. Het werd 1-0 na een stevige wedstrijd met nog een spannend slot.

Er was even hoop voor KV Kortrijk, dat de 1-1 zag afgekeurd worden. "Ik begrijp nog steeds niet wat er gebeurd was toen wij gelijkmaakten, maar ik ga geen commentaar geven want ik heb de beelden nog niet gezien", vertelde Tom Vandenberghe na afloop.

De doelman van de Kerels zag wel een lichtpuntje. "Telkens als wij onze kansen missen krijgen we er één binnen. De laatste weken speelt onze verdediging echt sterk, daar kunnen we op verder bouwen want ik heb niet veel werk gehad."

Er zat zaterdag zeker meer in voor KV Kortrijk. "Het is jammer dat we onszelf niet belonen want ik ben wel trots op mijn ploeg vandaag. Zeker als je ziet van waar we komen. Het zal wel een keer moeten draaien, maar ik geloof er nog steeds in."

"Het probleem is dat we niet overdreven veel kansen hebben gecreëerd, ik vind dat we te weinig op doel trapten. We zijn aan de zestien en we willen het dan te mooi doen. Als we meer trappen hebben we gewoon meer kans op een doelpunt", besloot Vandenberghe.