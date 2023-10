Vlamingen bij KAS Eupen klagen: "Heeft met het statuut van Anderlecht te maken"

Bij KAS Eupen spelen met Rune Paeshuyse en Yentl van Genechten twee Kempenzonen. Vanmiddag staan ze oog in oog met Royal Antwerp FC.

KAS Eupen is en blijft een buitenbeentje in de Jupiler Pro League. Niet alleen door hun geografische ligging, maar ook hoe de club op zich bekeken wordt.

“Er hangt in Vlaanderen wel wat negativiteit rond Eupen”, zegt Paeshuyse in Gazet van Antwerpen. “Hoe vaak hoor je in podcasts 'óp Eupen', wanneer het over een 'vervelende' verplaatsing gaat? Terwijl Am Kehrweg een mooi, proper en gezellig stadion is”, vult Van Genechten aan.

Paeshuyse speelde al 38 keer mee bij Eupen, maar een selectie voor de Jonge Duivels kwam er nog nooit. Ook daar zit de perceptie over Eupen voor wat tussen.

“Absoluut!”, zegt Van Genechten. “Als je hem hetzelfde seizoen laat spelen op de plaats van Zeno Debast, dan was hij al lang belofte-international geweest. Misschien zelfs wel Rode Duivel.”

“Wat Yentl bedoelt, heeft niet per se met Debast te maken, wel met het statuut van Anderlecht, lang de beste club van België geweest. Men zal altijd meer naar Anderlecht dan naar Eupen kijken”, besluit Paeshuyse.