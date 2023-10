Marc Degryse weet het zeker: "Zij gaan meedoen voor de prijzen"

Na tien speeldagen hebben we ondertussen een derde van de reguliere competitie gehad. Het klassement heeft vorm gekregen en we kunnen wat beter zien wie zich onderscheidt van de rest.

Marc Degryse waagde zich daarmee ook aan een leuke uitspraak. Hij ziet een nieuwe titelkandidaat dit jaar. "Ik was zaterdag op Anderlecht en zag het eerbetoon voor de 80ste verjaardag van Paul Van Himst. Voor de eerste keer durf ik zeggen dat Anderlecht in een nieuwe fase is beland", begon hij bij Het Laatste Nieuws.

"Ze gaan meedoen voor de prijzen. Dat had ik tot nu toe niet gezegd omdat ik Anderlecht nog te voorzichtig vond, maar ik zie nu meer volwassen en offensief voetbal."

Anderlecht staat nu helemaal alleen op de tweede plaats. Met 21 punten, tellen ze er eentje minder dan Union SG dat aan de top van het klassement verblijft. De club van Brian Riemer verloor dit seizoen nog maar één keer.