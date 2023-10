Na magische avond op Anderlecht: "Maar toch blijft andere ploeg titelkandidaat nummer één"

RSC Anderlecht klopte KV Mechelen met 3-1. De troepen van Brian Riemer staan op een puntje van leider Union SG in de klassering.

Wat een wedstrijd in het Lotto Park. Het deed velen terugdenken aan godvergeten tijden. “Het was een magische avond”, zo oordeelt ook Philippe Albert in La Capitale over de match tegen KV Mechelen.

Paul Van Himst kreeg een prachtige wedstrijd te zien voor zijn tachtigste verjaardag. “Anderlecht had inhoud, resultaat en mentaliteit”, gaat Albert verder. “Ze hebben zaterdag stevig uitgepakt.”

En dat doet Albert al dromen van meer. “Als Anderlecht zo doorgaat, met jongens als Hazard, Leoni, Vertonghen, Debast en zelfs Dreyer die het de afgelopen weken moeilijk had, zullen we niet alleen met hen rekening moeten houden voor Play-offs 1, maar ook voor de titel.”

Toch is RSC Anderlecht niet de grote titelkandidaat volgens Albert. “Club Brugge blijft mijn favoriet nummer één, maar wat zij momenteel laten zien is niet genoeg. Er is op dit moment veel meer samenhang bij Anderlecht.”