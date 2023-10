Stokken in de wielen gestoken? Antwerp-voorzitter Gheysens laat zich opvallend uit over Brugs stadion

Een paar jaar geleden was er heel wat te doen over de Brugse plannen om een nieuw stadion te bouwen op de Blankenbergse Steenweg. Paul Gheysens zou dat mede op de lange baan hebben geschoven, omdat hij een stuk grond bezit op die site. Nu kwam hij daar nog eens op terug.

De stadionplannen in Brugge liepen de voorbije jaren al meermaals vertraging op. Voor de bouw van het stadion van Cercle aan de Blankenbergse Steenweg kwamen er in 2021 meerdere bezwaren binnen bij de Raad van State.

Waaronder ook eentje van Antwerp-eigenaar Paul Gheysens, klonk het toen. Gheysens bezit een stuk grond op het terrein waar men het stadion voor de Vereniging wilde bouwen. "Ik vertel je het juiste verhaal. Dat is dat ik die grond gekocht heb in 2010. Toen was er nog geen sprake van een Brugs stadion op die plaats", aldus Paul Gheysens nu in Het Nieuwsblad.

Mag er komen

“Ik heb nooit de intentie gehad om te blokkeren, vraag dat maar burgemeester De Fauw", aldus nog Gheysens. Die bovendien hoopt dat er een stadion komt in Brugge, omdat het een hefboom voor andere clubs zou kunnen worden.

De sterke man van Antwerp heeft er overigens een goed oog in: "Het maakt me eigenlijk niet uit, het zal daar wel in orde komen. Daar ben ik nagenoeg zeker van. Zoals gezegd: sommige projecten vergen vijf jaar, andere zeven jaar en nog andere vijftien jaar. Van mij mag het er komen."