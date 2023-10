Karl Vannieuwkerke lyrisch over Belgische trainer: "Zelden gezien"

Karel Geraerts werd vorige week aangesteld als trainer van Schalke 04. Iedereen denkt te weten hoe hij die job gekregen heeft.

Voor velen is het duidelijk dat Karel Geraerts zijn job bij de Duitse tweedeklasser Schalke 04 te danken heeft aan Youri Mulder na een gezamenlijke passage bij Extra Time.

“Youri is een geweldige gast. Hij speelde bijna een decennium voor Schalke en verloor er zijn hart. Nog altijd verstrengeld met de club heeft hij jou dus getipt na de uitzending van Extra Time van 4 september. Je had die avond indruk gemaakt. Waar een voetbaltalkshow al niet goed voor is”, zegt Karl Vannieuwkerke bij de Krant van West-Vlaanderen.

Vannieuwkerke was duidelijk onder de indruk van Geraerts. “Zelden een gast in Extra Time zo zijn stempel zien drukken zonder dwingend te willen zijn. Je straalde pure klasse uit. Zoals je dat ook deed langs de zijlijn, op persconferenties en in interviews bij Union, Karel.”

De presentator stipt meteen ook de grootste talenten van de ex-trainer van Union SG aan. “Je bent een mens onder de mensen. Het doorgronden van je spelers en weten wat ze nodig hebben om optimaal te functioneren is de allerbelangrijkste kwaliteit waarover een coach moet beschikken. En die heb je.”