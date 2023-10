Had Kompany hand in transfers Kortrijk? CEO geeft duidelijk relaas van de feiten en niet enkel sportieve was reden voor ontslag Still

KV Kortrijk ontvangt deze namiddag Club Brugge. Intussen is het Glen De Boeck die de West-Vlamingen uit het slop moet trekken. Er is er veel gebeurd deze zomer en daar had CEO Pieter Eeckloo wel iets over te zeggen.

Zo werd er gezegd dat het Burnley van Vincent Kompany, dat lang in de running was om de club over te nemen, alles bepaalde qua transfers. "Het klopt echt niet dat Burnley de transfers bepaalde of zelfs maar stuurde", aldus Eeckloo in KVW.

"Er is van hen alleen een lijst met namen gekomen, net zoals er van overal namen bijkomen, maar wij hebben echt wel alles in eigen handen gehouden. Zo werd al te snel beweerd dat Kana is gekomen op voorspraak van Kompany maar Marco stond al twee jaar op ons lijstje."

Intussen was er ook de trainerswissel Still-De Boeck en dat had ook nog een andere reden dan enkel de sportieve resultaten. "We zagen in de wedstrijden te weinig evolutie, dáárom durfden we niet langer met hem doorgaan. En ja, het zou kunnen dat hij iets té positief, té braaf was, maar je zal vanuit de club geen slecht woord over hem horen. Onmogelijk!"