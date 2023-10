Interim-coach Eddy Vanhemel laat zich uit over eerste week aan het roer bij OH Leuven en verwijst meteen naar Marc Brys

Marc Brys werd afgelopen week ontslagen als coach bij OH Leuven. Zaterdag neemt de club het op tegen STVV met Eddy Vanhemel als interim-coach.

Vanhemel blikte op al vooruit op de wedstrijd. Hij verwees meteen naar ex-coach Brys. "Marc Brys heeft de afgelopen jaren een goede basis gelegd. We kunnen zijn werk alleen maar respecteren en waarderen en daar op voortbouwen", vertelde hij via de officiële media van de club.

"Onze prioriteit de afgelopen week was de spelers ontzorgen en de sfeer binnen de groep te optimaliseren. We gaan deze periode zo efficiënt en competitief mogelijk proberen door te komen. Grote veranderingen doorvoeren is niet noodzakelijk, want de structuur zit goed en de groep is sterk. De jongens toonden veel energie op training, en ook aan motivatie is geen gebrek", gaat Vanhemel verder.

De coach ad-interim hoopt ook op een goede steun van zijn publiek. "De Kanaries zijn bezig aan een sterk seizoen en spelen mooi en verzorgd voetbal. Tegen verschillende topploegen konden zij al punten pakken, wat maakt dat we ons aan een sterke tegenstander mogen verwachten. Maar ook wij zullen competitief voor de dag komen en hopen net als in de vorige wedstrijden opnieuw gesteund te worden door onze twaalfde man."