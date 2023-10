Op zijn 16de al bij de sterren van PSG en hij kent er dus wat van: "Vermeeren kan ook dat niveau bereiken"

Er werd dit seizoen weeral veel geschreven over Antwerp, maar eigenlijk heel weinig over Soumaïla Coulibaly. Nochtans heeft de 20-jarige verdediger zonder veel problemen de rol van Willian Pacho overgenomen. Toch geen klein bier...

Op zijn 16de trainde Coulibaly al mee met de sterren van PSG. "In het begin was ik verlegen. Ik zat in een hoekje toe te kijken met grote ogen. Ik was nog een jonkie hé. 16 jaar, en al mogen meetrainen met de profs bij PSG. Maar uiteindelijk besef je snel dat ze niet anders zijn dan wij. Het was een unieke ervaring op die leeftijd", vertelt hij in GvA.

En er is eentje die indruk op hem maakte, al is het niet iemand die je zou verwachten. "Als ik er ééntje moet kiezen... (blaast) Julian Draxler! Nadien waren er natuurlijk nog anderen. Erling Haaland. Jude Bellingham. Kylian Mbappé. Neymar... Ik heb geluk gehad dat ik met zulke grote namen kon trainen. Maar het niveau dat Draxler op training haalde, is me altijd bijgebleven. Echt waar. Hij was fysiek sterk en technisch perfect."

Een niveau dat ook één van zijn ploegmaats zou kunnen bereiken. Dan hebben we het over Arthur Vermeeren. "Arthur... Zo kom je er niet veel tegen. Op een veld doet hij ongelooflijke dingen, zeker voor zijn leeftijd. Hij is echt nog erg jong. Als hij zo blijft groeien staat niets hem in de weg om ook dat niveau te halen."