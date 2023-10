Topschutter én assistenkoning zetten statistieken luister bij, Standard troeft Anderlecht af en verrassende doelman

Het interlandweekend zit erop, tijd om opnieuw werk te maken van ons team van de week. Met daarbij toch een aantal interessante namen, ook deze week.

Keeper

In doel kiezen we deze week voor Tom Vandenberghe. Hij zorgde met een clean sheet tegen Club Brugge voor een erg belangrijke driepunter. Bovendien deed hij ook een paar interessante reddingen, die ook mee voor de drie punten zorgden.

Verdedigers

Aan de rechterkant was Marlon Fossey als opkomende back heel belangrijk voor Standard. Dat zorgde in de tweede helft ook mee voor de ommekeer tegen Anderlecht. Aan de linkerkant kiezen we dan weer voor Mendyl van OH Leuven. Hij zorgde als opkomende linksback voor twee doelpunten, erg knap.

Centraal in de defensie konden we haast niet naast Jesper Daland, die van de interlandweek gebruik maakte om helemaal terug aan de oppervlakte te komen. Hij pakte uit met heel wat snedige tackles en hield zo Orban en Cuypers aan de praat én was ook in aanvallend opzicht belangrijk met veel opkomende momenten.

© photonews

Middenvelders & flankspelers

Leider Union krijgt op het middenveld ook deze week een vertegenwoordiger. Cameron Puertas was opnieuw goed voor twee assists en is zo de assistenkoning van de Jupiler Pro League. Ook naast Ilaimaharitra van Charleroi (2 goals in de topper tegen Antwerp) konden we niet heen, terwijl Kawabe met een doelpunt zeer belangrijk was in de Clasico.

El Khannouss was dé uitblinker van KRC Genk tegen KV Mechelen, inclusief een doelpunt. Maziz van zijn kant zorgde met een assist en veel aanvallende intenties voor een belangrijke overwinning voor OH Leuven tegen STVV. Thorgan Hazard van zijn kant was dé beste speler van RSC Anderlecht. Zeker in de eerste helft was hij fantastisch, inclusief een assist.

Aanvallers

Cercle Brugge wist KAA Gent te verrassen. Met dank aan een prima Kevin Denkey, die in de slotfase van de wedstrijd voor de 2-0 zorgde en zo een goede wedstrijd opleukte. De spits van de Vereniging blijft zo ook meteen topschutter.

Onze ploeg : Vandenberghe, Mendyl, Daland, Fossey, Kawabe, Ilaimaharitra, El Khannouss, Puertas, Maziz, Hazard, Denkey