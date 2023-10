Genkse publiekslieveling Bilal El Khannouss dankt fans na klinkende zege

KRC Genk heeft afgelopen weekend met 4-0 gewonnen van KV Mechelen. De uitblinker van dienst was opnieuw Bilal El Khannouss.

Bilal El Khannouss werd volgens de eigen supporters en door de Jupiler Pro League verkozen tot 'Man of the Match'. Hij scoorde opnieuw en is zo ook flink aan zijn statistieken aan het werken.

Na zijn doelpunt zongen de fans luidkeels zijn naam. Op hetzelfde deuntje als vroeger 'Samagoal' werd gezongen. Bij zijn vervanging kreeg de 19-jarige zelfs een staande ovatie van het publiek. Dat moet toch zeker iets doen met zo'n jong talent?

"Jazeker, ik ben een jongen uit de jeugd. Het is dan altijd speciaal om zo'n 'muziek' te horen uit het publiek dat de fans zelf hebben uitgevonden. Ik ben heel blij. Zeker over de manier waarop de fans bij ons zijn. Ik bedank hen ook. Ze hebben ons geholpen om de drie punten thuis te houden", reageerde El Khannouss dolgelukkig na afloop bij Voetbalkrant.