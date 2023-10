KAA Gent-doelman Paul Nardi mist wedstrijd tegen Standard: "Hij had geheugenverlies"

KAA Gent ontvangt Standard op zondag. Zij zullen het zonder doelman Paul Nardi moeten stellen.

Na de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Cercle Brugge werd Paul Nardi naar het ziekenhuis gebracht nadat de doelman stevig contact had met Kevin Denkey. De speler van Cercle raakte per ongeluk met zijn knie het achterhoofd van Nardi.

Tijdens een persconferentie op woensdag gaf coach Hein Vanhaezebrouck een update over de toestand van Nardi. Het was niet geruststellend. "Gelukkig is er geen breuk vastgesteld. Nardi was vanochtend op training, maar alleen om zijn teamgenoten te bezoeken. Hij leed aan geheugenverlies na zijn incident in Cercle. Hij heeft de wedstrijd bekeken, maar kan zich nauwelijks herinneren wat er is gebeurd. De enige persoon die hij herkende in het ziekenhuis was zijn vrouw. Gelukkig kreeg hij meteen de nodige behandeling."

De wedstrijd tegen Standard komt "veel te vroeg" voor Nardi. "Hij heeft een zware hersenschudding opgelopen - gelukkig niet meer dan dat - en we moeten heel voorzichtig zijn. Zo'n impact kan andere hoofdletsels veroorzaken, zelfs enkele weken later nog", vervolgt Vanhaezebrouck.