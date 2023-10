Rode Duivel liet deze zomer zowel Antwerp als Anderlecht links liggen en geeft ook de reden

Olivier Deman verliet deze zomer Cercle Brugge om zijn geluk te gaan beproeven in de Bundesliga, bij Werder Bremen. Met succes, want hij groeide er uit tot titularis. De juiste keuze dus, want hij had ook opties bij Belgische topclubs.

Op dit moment loopt alles op rolletjes voor Deman. Hij werd Rode Duivel en speelt alles bij Werder. Ergens had hij ook wel verwacht dat hij het aankon. "Neem dit niet op als arrogantie, maar toen ik in juni werd opgeroepen door de Rode Duivels, voelde ik dat mijn niveau niet zo ver verwijderd was van dat van mijn teamgenoten", vertelt hij in L'Avenir.

"Ik voelde dat ik naar een groot toernooi moest gaan om vooruitgang te boeken. En Werder Bremen is de perfecte stap. Ik wist dat ik daar mijn kans kon krijgen. De coach heeft me echt laten zien dat hij me wilde en hij heeft de club aangespoord om een inspanning te leveren zodat ik zou tekenen. Ik kon me snel aanpassen, maar ik heb nog veel te leren."

Ook Antwerp en Anderlecht toonden interesse. "Er waren gesprekken met Antwerp, maar ik wilde echt in een grotere competitie spelen. Zelfs al is de Champions League aantrekkelijk. Mijn agent stond in contact met Anderlecht. Maar niet meer dan dat."