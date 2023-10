Zo kan het dus ook! Voorzitter amateurclub regelt met politie dat fans JPL-club zonder combiregeling kan afzakken voor bekermatch

De supporters van Sporting Charleroi hebben hun zin gekregen. Ze waren woedend dat de uitreis naar Tessenderlo in de Belgische beker verplicht was met een combiregeling en hebben er alles aan gedaan met de hulp van de voorzitter van Thes Sport.

De Storm Ultras, de belangrijkste ultrasgroep van Sporting Charleroi, waren boos toen in september de stad en de politie van Tessenderlo besloten dat supporters van Charleroi verplicht met een combi-car moesten reizen om de wedstrijd Thes Sport - RCSC op dinsdag 31 oktober bij te wonen. De Charleroi-ultras noemden deze regel "idioot" en "zonder enige logica" en het maakte een toch al moeilijke reis op een dinsdagavond nog ingewikkelder.

De Storm Ultras riepen toen op tot een kleine opstand en vroegen alle Charleroi-supporters die wilden gaan naar Tessenderlo om op eigen gelegenheid en zelfs zonder kaartjes te gaan, als dat nodig was. "Het is onaanvaardbaar dat supporters worden gegijzeld door een dergelijke beslissing zonder enige zin minder dan 14 dagen voor een wedstrijd waar we al naar uitkijken", stond er te lezen.

De solidariteit van Thes Sport

De oplossing kwam uiteindelijk van de club uit de Eerste Nationale afdeling. Meer specifiek van hun voorzitter, Wendy De Wit. Hij nam zelf het initiatief om contact op te nemen met de Storm Ultras.

"Voor ons is dit een historische wedstrijd, ik wil jullie supporters helpen," zei hij. "Ik heb een vergadering met de politie en zal er alles aan doen om jullie te helpen." Het is namelijk de eerste keer dat Thes Sport, dat lange tijd de Eerste Nationale afdeling heeft gedomineerd maar nooit de licentie heeft aangevraagd om naar de Pro League te promoveren, een eersteklasseteam zal ontmoeten in een officiële wedstrijd.

Dankzij deze actieve samenwerking en de goede wil van Wendy De Wit werd al snel een oplossing gevonden. De Storm Ultras kraaiden deze week victory: de verplichting om met een combi-car te reizen werd opgeheven, en degenen die dat wilden konden met de auto naar Tessenderlo gaan. De voorzitter van Thes Sport ging zelfs nog verder door het opzetten van pendeldiensten en het aanbieden van een vat aan de Charleroi-supporters!

"We hebben echt met iemand aan de telefoon gesproken die van voetbal, de sfeer houdt, en voor wie onze komst een primeur is in de geschiedenis van hun club. In 2023 is dat zeer zeldzaam geworden. Een les voor alle clubs in de eerste divisie," juichten de Ultras op hun Facebook-pagina.

Dit mooie verhaal werd gevolgd door vrijwel onmiddellijke uitverkoop van de 400 plaatsen die beschikbaar werden gesteld voor de Zebra-supporters. En natuurlijk ging dit gepaard met een duidelijke boodschap: de bezoekers moeten onberispelijk zijn nadat er zulke concessies zijn gedaan om hen te verwelkomen.