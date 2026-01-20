DONE DEAL: indruk gemaakt bij Lokeren, Gent en Kortrijk, maar nu via Nederland naar ... Frankrijk

Dylan Mbayo heeft bij PEC Zwolle niet de speeltijd gekregen waarop hij had gehoopt. Hij maakt het seizoen nu af op huurbasis bij Laval. En zo trekt hij na een Belgisch avontuur via Nederland naar de Ligue 2 in Frankrijk.

Afgelopen zomer tekende de 24-jarige Dylan Mbayo na een overtuigende uitleenperiode definitief voor PEC Zwolle. Hij was toen afkomstig van KV Kortrijk. Maar dit seizoen verlopen de dingen niet zoals gepland voor de voormalige Belgische U19-international.

Weinig speelkansen voor Dylan Mbayo bij PEC Zwolle

Dylan Mbayo heeft 14 optredens in de Eredivisie neergezet, zonder het net te vinden en met slechts één beslissende assist op zijn naam. In de vijf laatste wedstrijden kwam het product van de Lokeren-jeugdopleiding slechts éénmaal in actie.

Weinig verrassend gaat het jonge Belgische talent dan maar elders speelminuten zoeken. PEC Zwolle maakte daarom zijn uitleenbeurt richting Ligue 2 officieel bekend: Dylan Mbayo maakt dit seizoen af bij Stade Lavallois.

Uitleenbeurt aan Laval voor Dylan Mbayo, ex-Kortrijk, Lokeren en Gent

"Op zijn leeftijd heeft Dylan vooral behoefte aan speelminuten en door de concurrentie krijgt hij die niet bij ons", erkent de sportief directeur van PEC, Gerry Hamstra, op de officiële site van de club. En dus lenen ze de ex-speler van Gent liever uit.



Na zijn uitleenperiode zou Dylan Mbayo normaal gezien terugkeren naar Zwolle, waar hij nog onder contract staat tot 2028. Bij KV Kortrijk had hij 61 wedstrijden gespeeld, met daarin 3 doelpunten en 2 assists op zijn naam. Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt nog één miljoen euro.