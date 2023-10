Marc Overmars begrijpt het niet: "Ik snap niet dat men die regel niet verandert"

Royal Antwerp FC beleeft moeilijke weken. In de Champions League krijgt het klappen, maar ook in de competitie loopt het niet vlot.

Na de euforie van de beker, titel en de supercup loopt het voor Royal Antwerp FC nu totaal anders. In de Champions League krijgt het stevig om de oren, maar ook in de Jupiler Pro League is het harken om punten.

Blessures gooiden al wat roet in het eten, maar een bredere spelerskern om dat allemaal op te vangen was volgens Marc Overmars helemaal geen oplossing geweest.

“Neen, want je mag in België toch maar zeven spelers op de bank zetten. Ik snap niet dat men die regel niet verandert”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “In het belang van talentontwikkeling is het cruciaal om jongeren eens mee te nemen op trip.”

“Dat ze ervaren hoe het is om op de bank te zitten. Nu gaat dat niet. Níémand heeft mij al eens klaar en duidelijk uitgelegd waarom het zo is. Ik zal de voetbalbond hier eens moeten uitnodigen”, gaat de Nederlander verder. Overmars was de eerste om te waarschuwen voor welk moeilijk seizoen na de dubbel zou kunnen hebben en hij lijkt helemaal gelijk te krijgen.

“Onze start is stroef, in beide competities. In België stel ik vast dat de tegenstand anders naar ons kijkt. ’t Is niet dat wij op het niveau van Barcelona zijn, en toch spelen ze plots allemaal anders tegen ons. En de Champions League… Het blijft prachtig dat we daar staan. Ook bij mij was de euforie na de 2-0-voorsprong tegen Shakhtar groot. Godverdikkie, jongens! Ik kon m’n eigen ogen niet geloven. Maar de realiteit is dat we gewoon nul punten hebben.”