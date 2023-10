Hoe doorslaggevend was de fout van Vermeeren? Imke Courtois schat het in

Royal Antwerp FC verloor deze week met 1-4 van FC Porto. Nochtans was The Great Old op voorsprong gekomen in de Champions League.

Opnieuw slaagde Royal Antwerp FC er niet in, om in de Champions League een voorsprong in handen te houden. Een foutje van Arthur Vermeeren werd genadeloos afgestraft en luidde de straffe remonte van FC Porto in.

“Die jongen is 18! Liefdevol omarmen dus”, zegt Imke Courtois meteen in De Zondag. “En geen woord kritiek! Ik volg Van Bommel: het is uitstekend voor Vermeerens ontwikkeling. Ik vond het zelfs getuigen van moed, dat hij dat durft op dat niveau. Al was het geen goed idee.”

Een domme actie wel, al zou hij dat tegen Kortrijk niet doen. “Neen. Hij was ook tegen Porto de hele eerste helft foutloos. Ach, het is gewoon een jeugdzonde waarvan hij zal leren. Oké, het werd 1-1, maar Porto had het in de eerste helft te gemakkelijk opgenomen. Na rust kwam vooral het heel groot klassenverschil naar boven.”

Misschien zet Vermeeren de topper tegen Club Brugge vandaag wel helemaal naar zijn hand, want die zesde plek doet voor de Antwerpfans pijn aan de ogen. “Het blijft een sterk collectief met een uitstekende coach. Ik heb het wel voor Mark van Bommel: tactisch sterk, zegt altijd de juiste dingen, heeft uitstraling... Ik had hem graag als coach gehad!”