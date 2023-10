Glen De Boeck ergert zich aan zijn eigen team: "Deze ploeg moet beter doen"

Voor de eerste keer in 5 wedstrijden verloor KV Kortrijk nog eens in eigen huis. Na zeges tegen onder meer Cercle én Club Brugge waren de Kerels kansloos tegen Racing Genk.

Kansloos waren ze vooral in de eerste helft. Met amper 32% balbezit en geenenkel schot tussen de palen was de thuisploeg vooral op verdedigen aangewezen. Iets dat ze tegen Club Brugge vorige week ook deden, maar toen kwamen er meer kansen.

En dat zag trainer Glen De Boeck ook langs de lijn: "Er was te weinig rust aan de bal. Deze ploeg moet beter doen want we voetbalden pas kansen bij elkaar nadat we 0-1 achter kwamen", vertelde de oefenmeester op de persconferentie actheraf.

Kleine momenten

Het Guldensporenstadion veerde in de eerste helft wel enkele keren op bij een uitbraak van hun ploeg maar zoals De Boeck al aangaf was dat eerder tevergeefs omdat de juiste man niet gevonden werd voor doel. "We zaten niet 100% in de wedstrijd. Als kleine ploeg moeten we die kleine momenten benutten en dat lukte tegen Club Brugge wel. Toen waren we top, nu niet", besloot Glen De Boeck streng.