Vandenbempt kijkt zijn ogen uit bij één ploeg: "Reuzegroot verschil met het gespartel van Club en Antwerp"

Twaalf speeldagen zijn er achter de rug in de Jupiler Pro League. En dat zorgt toch wel voor enkele verrassingen.

Dat Union SG op dit moment de fiere leider ging zijn in de Jupiler Pro League, daar kijkt iedereen na de zware transferzomer en het vertrek van trainer Karel Geraerts toch wel van op.

Dat RSC Anderlecht op de tweede plek zou staan is al even verrassend, al haalde Jesper Fredberg op het einde van de zomermercato een stevige reeks aan versterkingen binnen.

En dan is er KAA Gent die de top drie van de Jupiler Pro League afsluit. Zij wonnen van Standard, iets wat de voorbije weken niet lukte voor Club Brugge en Anderlecht.

“Voor Standard was het pijnlijk ontwaken, al hadden ze even goed van Anderlecht en Club Brugge al kunnen verliezen. De eerste helft verliep opnieuw tragisch slecht”, zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

“Standard uit of thuis is een wereld van verschil. En dan was doelman Arnaud Bodart nog de mega-uitblinker”, gaat de analist verder. Maar er is ook KAA Gent. “Je kan Gent-Standard omschrijven als de match van de gemiste penalty's, maar ik kijk er liever op terug als die van een uitstekend voetballend KAA Gent.”

“Zeker in het tweede deel van de eerste helft vond ik ze zeer goed spelen. We kregen tempovoetbal te zien, goede pressing, diepgang op de flanken, veel beweging en een karrenvracht aan kansen. Gent heeft al 21 wedstrijden gespeeld dit seizoen en toch brengt het nog hoenderfris voetbal. Een reuzegroot verschil met het gespartel van Club Brugge en Antwerp. Felicitaties voor KAA Gent!”