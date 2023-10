Eén overwinning in acht Pro League-wedstrijden en nu helpen zorgen voor de grote ommekeer bij Ajax

Michael Valkanis heeft geen onuitwisbare indruk achtergelaten in de Pro League. Hier is hij nu assistent-trainer bij Ajax Amsterdam.

Michael Valkanis kwam in de Belgische competitie terecht via Stefan Krämer, die hem in januari 2022 tot zijn nieuwe assistent maakte bij Eupen. Het duo hield het... vijf wedstrijden vol, totdat Krämer ontslagen werd en Valkanis zijn plaats innam.

In acht wedstrijden op de bank van de Pandas won de Australische trainer slechts één wedstrijd, maar wist hij het team toch in eerste te houden voordat hij aan het einde van het seizoen vertrok.

In juli vorig jaar vond Valkanis werk bij Hapoel Tel Aviv, totdat het Israëlisch-Palestijnse conflict de competitie onderbrak. In een lastige situatie kon hij rekenen op de nieuwe coach van Ajax, John van 't Schip.

Die nam Valkanis mee in zijn staf in Amsterdam. De twee mannen kennen elkaar goed omdat ze eerder hebben samengewerkt in Melbourne, bij PEC Zwolle en als hoofdcoach van het Griekse nationale team.