Ex-bondscoach ziet speler Anderlecht snel opnieuw international worden én heeft ferme mening richting Cercle Brugge over cruciale fase

Thorgan Hazard speelde een weergaloze partij voor RSC Anderlecht op bezoek bij Cercle Brugge. En dus lijkt het een kwestie van tijd voor hij opnieuw op de radar van bondscoach Domenico Tedesco zal terechtkomen. Dat beseft ook ex-bondscoach René Vandereycken.

De 70-jarige Vandereycken zag Anderlecht knap met 0-3 winnen op Cercle Brugge. "Het is een goeie mix tussen jeugd en ervaren spelers, die weten wat nodig is in bepaalde wedstrijden", aldus Vandereycken in Het Nieuwsblad.

De analist zag heel wat mooie aanvallen en ook de goals mochten er volgens hem wezen. Bovendien vond hij ook dat Cercle Brugge zich niet moest benadeeld voelen: "De VAR riep de scheids naar het scherm voor die fout van Debast op Denkey, maar ik vond het goed dat het bij geel bleef. Ik was niet overtuigd van de intentie van Debast om hem zwaar te kwetsen, hij leek ook niet helemaal door te duwen met zijn voet."

Lof voor Thorgan Hazard

Maar de grootste lof was - uiteraard - voor Thorgan Hazard. Die hield het 86 minuten vol, een record wat dit seizoen betreft bij RSC Anderlecht. En dus lijken de Rode Duivels een kwestie van tijd voor de polyvalente aanvallend ingestelde winger.

"Met zijn ervaring en technisch vermogen maakte hij het verschil. Als hij zo blijft voortdoen, zal hij zeker weer in beeld komen bij de Rode Duivels. Mede door zijn blessureleed is hij nog niet opgeroepen door Tedesco, maar hij is toch een van de spelers uit de Jupiler Pro League die interessant zijn en internationaal niveau aankunnen.”