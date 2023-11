Marc Degryse ziet Anderlecht voor verrassende aanpak kiezen en het werkt nog ook

RSC Anderlecht raast op volle snelheid door de Jupiler Pro League. Cercle Brugge was de volgende die door de knieën ging.

RSC Anderlecht heeft de nodige indruk gemaakt op Marc Degryse. “Ik ben sinds de thuiswedstrijd tegen Mechelen al overtuigd dat Anderlecht zal meedoen voor de prijzen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Dat was de eerste keer dat ik het gevoel kreeg dat ze echt een titelkandidaat zouden zijn.”

Volgens de analist is dat duidelijk de hand van CEO of Sports Jesper Fredberg die zichtbaar wordt. “Hij heeft een ploeg samengesteld die voor de prijzen kán spelen, dat is het DNA van Anderlecht. Zo wil Wouter Vandenhaute het ook.”

Een bijzondere aanpak die een totale stijlbreuk is met het verleden. “De manier waarop ze dat willen doen, krijgt ook vorm. Eerst het resultaat, dan het spel, maar ook daar is de progressie merkbaar. Het tegenovergestelde van Kompany eigenlijk, hij zette de filosofie op de eerste plaats en het resultaat op de tweede.”

Brian Riemer zit duidelijk in een ideale positie om zijn pionnen in te zetten. “Hij moet keuzes maken, maar dat houdt iedereen scherp. Je ziet dat Riemer toewerkt naar een vaste ploeg. Dat is een teken dat de resultaten goed zijn en dat de spelers onderling mekaar alsmaar beter maken.”