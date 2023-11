Oogappel van Vincent Kompany, Lyle Foster, aan de kant omwille van mentale problemen

Het leven van een profvoetballer is niet altijd rozengeur en maneschijn. Dit maakte Burnley vandaag bekend waarom Lyle Foster een tijd aan de kant zal staan.

Rijzende ster

Lyle Foster liet bij Westerlo zien dat hij een uitstekende aanvaller is. Het Burnley van Vincent Kompany kocht dan ook de 23-jarige Zuid-Afrikaan weg uit de Kempen voor 11 miljoen euro. Hij kwam tot op heden zeven keer in actie in de Premier League en zorgde met zijn drie doelpunten ervoor dat hij topscoorder is voor zijn club.

Mentale problemen

De aanvaller kampt echter met mentale problemen en zet daarom (tijdelijk) een stap terug om aan zichzelf te werken. Vincent Kompany begrijpt zijn aanvaller.

“Lyle heeft issues met zijn mentale gezondheid”, aldus Kompany bij Sky Sports. “Als club hebben we snel en vanzelfsprekend de beslissing genomen om hem en zijn gezin ten volle te steunen. En hem alle toegang te geven tot de expertise en klinische ondersteuning die hij nodig heeft."

"Op dit moment wensen we hem een snel herstel en dat hij beter terugkomt", vervolgde Kompany. "Vanaf het moment dat hij, gelukkig, open over was en hoe duidelijk het was hoe erg het voor hem is, hebben we iedereen gemobiliseerd. Hierdoor kan hij focussen op zijn herstel. De mens komt hier op de eerste plek.”

Reactie Burnley

De club reageerde zelf ook over de problemen waarmee Foster kampt en steunt hem volledig in zijn herstel. “Recent heeft Lyle ons laten weten dat er in zijn leven problemen zijn rond mentale welzijn”, aldus The Clarets. “En dat hij hulp nodig had. Hij is momenteel in handen van specialisten, die hem de steun en zorg geven die hij nodig heeft om hem weer volledig gezond te worden. Met de liefde en steun van zijn familie en iedereen bij Burnley Football Club zullen we er alles aan doen om hem te bieden wat hij nodig heeft om beter te worden.

De club sluit nog af met de vraag om met Foster en zijn omgeving met het nodige respect om te gaan. "We vragen om uw begrip en respecteren de privacy van Lyle in deze kwestie en zullen tot nader order geen commentaar meer geven”, sluit de club af op hun website.