Carl Hoefkens vroeg aan een levende legende van Standard Luik raad voor hij tekende

Sinds dit seizoen is Carl Hoefkens trainer van Standard. Hij vroeg raad aan een levende legende van de club voor hij zijn handtekening zette in Luik.

Carl Hoefkens kreeg geen gemakkelijke taak bij Standard. Hij moest overnemen van Ronny Deila die naar Club Brugge was vertrokken. Hij liet Standard mooi voetballen en haalde meer uit de kern dan wat er in zat. Na een moeizaam begin is nu de trein op de rails bij de Luikenaars.

Al was er wel even twijfel voor hij tekende, maar hij kreeg raad van niemand minder dan Eric Gerets. Hij wist dit blijkbaar als eerste vertelde Hoefkens aan Het Nieuwsblad. “Dat klopt, ja. Samen met Bob Claes (manager en voormalig bestuurder van Standard) heb ik Eric opgebeld net voor ik mijn handtekening ging zetten. Voor een laatste woordje van goede raad.”

Eric Gerets wist direct dat Standard een goede keuze zou zijn voor Hoefkens en omgekeerd. “Ik wist dat Carl in beeld was en hoopte dat hij het ging worden. Dat telefoontje heeft mijn dag toen goed gemaakt. Wat mij betreft is hij een uitstekende match voor de club. Dat heb ik hem toen ook gezegd.”