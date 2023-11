Meer duiding bij de selectie van Tedesco en zijn keuzes: "Het is goed om Toby Alderweireld in het achterhoofd te hebben"

Domenico Tedesco zijn selectie was niet echt opvallend te noemen. Twee - een beetje - verrassende namen: Alexis Saelemaekers en Aster Vranckx, maar geen extra verdediger en geen nieuwe gezichten. Terwijl er toch ook een oefenmatch gepland staat en er al veel wedstrijden gespeeld zijn.

Jan Vertonghen is twijfelachtig met zijn enkelblessure. De kans is groot dat hij al sowieso gespaard wordt voor de match tegen Serbië. Als hij fit is voor Azerbeidzjan, zoveel te beter. "Hij is een vraagteken, maar het gaat beter en beter", aldus Tedesco.

De bondscoach wou de beloftenploeg ook niet te veel verzwakken door bijvoorbeeld Koni De Winter op te roepen. Die spelen twee belangrijke EK-kwalificatiematchen tegen Schotland en Spanje. Wel Alexis Saelemaekers dus. "Om als rechtsback te spelen, want daar hebben we niet veel concurrentie", aldus Tedesco. "Siquet was daar goed, maar hij is ook belangrijk bij de U21."

Een boontje voor Aster Vranckx

Aster Vranckx is er ook opnieuw bij. De bondscoach heeft duidelijk een boontje voor de veelzijdige middenvelder. "Hij speelde niet veel, maar staat er nu al twee weken op rij in bij Wolfsburg. En hij deed het heel goed. Daarom namen we hem ook."

Dan blijft de vraag: zien we Toby Alderweireld nog terug in de nationale kleuren? De verdediger zette onlangs de deur open voor een terugkeer. En het zou wel eens kunnen dat hij in de toekomst nodig is. "We hebben verschillende keren gesproken en ik vind het interessant dat hij de deur open liet. Dat is heel goed om in het achterhoofd te hebben", verduidelijkte Tedesco.

Voor jongens als Dries Mertens wordt het wel heel wat moeilijker. Die heeft zelfs geen afscheid genomen. "We hebben Bakayoko, Lukebakio... Die positie wordt moeilijk."