Daniel Munoz is topschutter van KRC Genk en geeft zijn geheim prijs

KRC Genk geraakte donderdagavond niet verder dan een gelijkspel bij Ferencváros. Daniel Munoz kon een punt uit de brand slepen door opnieuw te scoren.

Daniel Munoz kon opnieuw scoren tegen Ferencváros. Hij scoorde al zes keer over alle competities heen. In de Jupiler Pro League staat zijn teller op vier, hiermee is hij de topschutter van KRC Genk.

"Het is een speciaal gevoel, maar de ploeg blijft het belangrijkste natuurlijk", reageerde hij na afloop donderdag. "Het is altijd goed als de club opveert na een achterstand."

Zo'n 1.000 Genkies maakten de reis naar Hongarije. "Speciaal ook om met al de supporters die zijn meegereisd het moment te kunnen delen als je scoort."

Maar hoe doet hij dat toch steeds? De rechtsachter lijkt wel een neus voor doelpunten te hebben. "Ik zorg altijd dat ik in de buurt ben van de aanvallers als die voorzet komt. Ik vind dan ook vaak die afvallende ballen."