Zeno Debast niet altijd een verdedigend talent geweest: "Ik dacht, wat doe ik hier toch"

Zeno Debast heeft het bij Anderlecht tot vaste waarde in de verdediging kunnen schoppen. Toch had het er evengoed helemaal anders uit kunnen zien.

Zo geeft de 20-jarige Rode Duivel prijs dat hij bijna geen verdediger was geworden. "Benoît Haegeman was coach bij Anderlecht. Hij trainde Johan (Bakayoko) en mij bij de U15", vertelde hij bij 'The Basecamp'.

"Aanvankelijk was ik aanvallende middenvelder, iets offensiever. Toen ik bij hem toekwam, plaatste hij mij als center-back."

In eerste instantie vond Debast dat maar niets. "Ik begreep helemaal niet waarom, maar kijk waar ik nu sta... Maar eerlijk, op dat moment dacht ik: 'Wat doe ik hier toch. Uiteindelijk begon ik het leuk te vinden. Toen ging het goed."