Kasper Schmeichel over ploegmaat bij Anderlecht: "Daar moet ik hem eens over aanspreken"

Kasper Schmeichel landde deze zomer bij RSC Anderlecht. Ondertussen is hij de nummer één onder de lat bij paarswit.

RSC Anderlecht heeft zijn nieuw elan gevonden en speelt in de Jupiler Pro League volop mee voor de hoofdprijs op het einde van het seizoen. 2024 wordt een bijzonder jaar voor heel wat voetballers, zeker met het EK in Duitsland dat ook afgewerkt wordt na het seizoen.

Ook voor het Deense legioen van RSC Anderlecht wordt het iets om naar uit te kijken, zeker ook omdat België en Denemarken elkaar wel eens zouden kunnen tegenkomen.

“Goh, dat zou mooi zijn. Zeker nu er bij Denemarken weer vier Anderlecht-spelers zitten”, klinkt het bij Kasper Schmeichel in Het Nieuwsblad.

“Al is het voor ons misschien beter om België op zo'n groot toernooi zo lang mogelijk te vermijden. Jullie nationale ploeg is nog altijd erg sterk en de jongste jaren verloren we altijd.”

Er is Schmeichel zelfs een nederlaag tegen de Rode Duivels goed bijgebleven. “Denk aan die nederlaag op Euro 2020 in Kopenhagen toen jullie De Bruyne en Eden Hazard lieten invallen. Was het toen echt Thorgan Hazard die de gelijkmaker scoorde? Wel, daar heeft hij hier nog met geen woord over gerept. Daar moet ik hem eens over aanspreken.”