Riemer spreekt over drukke wintermercato: "We zitten in een situatie waarin we keuzes kunnen maken"

Anderlecht deed het heel goed tot nu toe. Je zag de ploeg evolueren. Brian Riemer is nu ook tot een type-elftal gekomen, maar zijn luxe brengt ook nieuw werk voor zich mee voor Jesper Fredberg.

Anderlecht heeft 26 kernspelers en met tussendoor nog eens een bekermatch om de maand komen die natuurlijk niet allemaal genoeg aan de bak. Zo worden er enorm veel oefenmatchen georganiseerd om iedereen fit te houden. Een situatie die geen heel seizoen houdbaar is.

Op het middenveld bijvoorbeeld zijn er negen spelers voor drie plaatsen na ook Verschaeren bijna terug is. "Er is een goeie sfeer op training, maar dat willen we natuurlijk zo houden", gaf Riemer ruiterlijk toe. "We hebben daar misschien wel een speler of twee te veel. Er is een overload op het middenveld, dat kan ik niet ontkennen."

En zoals we deze week al schreven, zal daar in januari een mouw aan gepast worden. "Dan moeten we bekijken wat het juiste voor hen is. We kunnen verkopen of in sommige gevallen voor een uitleenbeurt gaan. Dat is wel onze luxe momenteel: we kunnen keuzes maken. We zitten niet in een situatie zoals vorig seizoen."

Enkel een centrale verdediger zou inkomend nog welkom zijn. De rest zouden vertrekkers worden in januari. Onder andere Alexis Flips zou daar mogelijk gebaat bij zijn.