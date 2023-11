Deze Duivel kan als Zwitsers zakmes mee naar het EK en is polyvalenter dan hij zelf dacht

Zeno Debast kan meer dan hij zelf denkt. Eigenlijk is de verdediger van Anderlecht op veel posities inzetbaar en dat maakt hem zo waardevol voor Domenico Tedesco.

Stel, u bent bondscoach en moet keuzes maken voor het EK en er liggen twee spelers in de balans. Eentje die maar één positie aankan of eentje die je op de bank kan zetten en in nood op vier posities kan uitspelen? Dat is de afweging die Tedesco momenteel ook maakt.

Sinds woensdag weet de bondscoach dat hij Zeno Debast ook als rechtsback kan gebruiken. De centrale verdediger zou zelfs op het middenveld niet misstaan als daar een probleem zou opduiken. "Voor mij was het de eerste keer dat ik rechtsback speelde", knikte Debast achteraf.

Een positie die hem niet misstaat. "Ik was wel geschrokken toen de bondscoach het me vertelde, maar ik hou er een positief gevoel aan over. Ik pak elke kans die ik krijg. Ik ben dankbaar voor de minuten die ik krijg."

Debast heeft ook het voordeel dat hij van alle verdedigers misschien wel de meest technisch onderlegde is. "In de tweede helft hadden we het moeilijker, maar we zijn met de hele ploeg blijven uitverdedigen. Ik heb gewoon mijn best proberen doen."