Verschaeren is terug en spreekt meteen met ambitie over de toekomst: "Daar hopen we allemaal op"

Yari Verschaeren heeft vandaag zijn eerste 45 minuten gespeeld sinds hij begin dit jaar uitviel tegen OH Leuven. De knieblessure behoort tot het verleden en de middenvelder kan weer vooruit kijken. Een terugkeer waar hij naar verlangt gezien hoe Anderlecht momenteel draait.

Een helft tegen Zulte Waregem, dit moet deugd doen Yari?

"Ja zeker! Na zeven maanden en een paar weken is het een grote opluchting om weer op dat veld te staan. De knie voelt goed en ook in mijn hoofd zit het goed. Ik ben nu al een paar weken vol aan het trainen en dat verliep zonder problemen."

De bedoeling was eerst om je 25 minuten te laten spelen, maar het werden er meer.

"Na de trainingen werd dat gezegd, maar uiteindelijk ging het zo goed dat de medische staf zei dat ik toch aan de match kon beginnen. Na 25 minuten is er wel communicatie met mij geweest, maar er waren geen problemen. En dus werden eht er 45. Dit is een eerste goeie stap om iedereen te laten zien dat het goed gaat met mij."

En nu dan matchen met de Futures?

"Er is nog niets concreet uitgewerkt. We zullen wel zien hoe het verder verloopt. Met zulke blessures moet je toch voorzichtig zijn. Ik blijf opbouwen. Zeker na zo'n blessure wil geen pijn voelen. Maar die is er niet. Ik zal sowieso nog een paar matchen nodig hebben, maar na de winterstop wil ik 100 procent zijn."

Het moeten geen makkelijke acht maanden geweest zijn voor jou?

"Heel pijnlijk zelfs. Ik had nog nooit zo'n blessure gehad. En dan net nog in een heel belangrijke periode voor mij. Met het EK op komst en de Conference League waar we nog in zaten. Maar goed, ik kan weer vooruit kijken."

Je kon intussen wel je contract verlengen.

"Zowel voor mij als voor de club was het een ambetante positie. Ik voelde me goed en dan gebeurt er zoiets. Mijn contract liep af, maar we hebben de goeie oplossing gevonden. Een blijk van vertrouwen ook."

Je komt in ieder geval in een elftal terecht dat zal draaien.

"Ik heb alle wedstrijden gezien. Het is top dat het goed gaat, zeker voor mij ook. Ik kom in een superploeg terecht als ik straks terug ben. Qua kwaliteit hebben we heel veel goeie spelers. Geen betere situatie voor mij om daarin terecht te komen."

Het is geen geheim dat Brian Riemer fan is van jou. Hij maakte je vandaag ook direct kapitein.

"De coach heeft me altijd veel vertrouwen gegeven en hij heeft de afgelopen maanden ook veel met mij gesproken. Ik heb een goeie band met hem. En ja, nu is het ook aan mij om mijn verantwoordelijkheid te nemen."

Misschien pak je wel die trofee waar je al lang naar op zoek bent?

"Ik hoop het in ieder geval. We zijn alvast op de goeie weg. Het gaat gewoon goed en daar hadden we allemaal op gehoopt."

Succes Yari!