Zo goed als zeker van EK-selectie na overtuigende prestatie: "Het was een idee dat pas laat kwam, maar een interessante optie"

Domenico Tedesco had héél graag Alexis Saelemaekers uitgetest op de rechtsback tegen Servië. Maar ja, de een zijn dood is de ander zijn brood. Door de blessure bij Saelemaekers lijkt Zeno Debast na zijn prestatie zo goed als zeker van een EK-selectie.

Debast moest (waarschijnlijk) voor het eerst in zijn leven opdraven als rechtsback. Nu goed, veel veranderde er niet, want zijn taak bestond voornamelijk uit verdedigen. Als Olivier Deman oprukte, switchten de Duivels immers naar een driemansverdediging.

"Hij deed het heel goed als rechtsachter", knikte Domenico Tedesco achteraf. "Zeno Vanheusden zou eigenlijk ook op die positie kunnen spelen. Een kwaliteitsspeler kan op meerdere posities spelen. Het was een idee dat pas heel laat kwam, maar het is een interessante optie."

Al-Dakhil voor zijn snelheid

Zo kan Debast straks op verschillende posities spelen en bespaart Tedesco een extra rechtsachter in zijn selectie. En met Ameen Al-Dakhil lijkt hij nu ook een optie te hebben in het centrum. "Hij deed het fantastisch. Hij is één van de drie snelste verdedigers in de Premier League. Hij kan recupereren, hij is moedig en kalm... Je ziet niet dat hij pas 19 is."

Dat van dat hij bij de drie snelste verdedigers van de Premier League zit, was voor ons ook een nieuwtje. En waarschijnlijk ook waarom hij punten scoort bij de bondscoach, want de rest van zijn verdedigers zijn niet meteen sneltreinen.