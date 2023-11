Bescherming Rode Duivels wordt overgelaten aan... broer van Anthony Vanden Borre

Twee keer kijken... Dat gezicht in de catacomben van het Koning Boudewijnstadion kwam een paar journalisten bekend voor. Een security guard die enorm op Anthony Vanden Borre leek... Bleek het toch zijn broer niet te zijn.

Frank is dan wel tien jaar ouder dan Anthony, maar hij lijkt er als twee druppels water op. Hij stond gisteren voor de deur naar de mixed zone, waar spelers en journalisten elkaar konden ontmoeten.

En hij kent de spelers hoor, want alle anciens die nog met zijn broer samenspeelden, klampten hem aan om even een kort woordje te wisselen.

Hij liet weten dat het goed gaat met zijn broer, die we al meer dan een jaar niet meer gezien of gehoord hebben. De voormalige Anderlecht-rechtsachter zit momenteel in Argentinië. Hij reist de wereld rond en gaat naar voetbalmatchen kijken. Hij is wel nog vaak in Brussel bij familie en vrienden.