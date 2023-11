STVV-coach Thorsten Fink helpt Mark Van Bommel een handje

Antwerp zal vrijdag op bezoek gaan bij STVV. Het zal ongetwijfeld een interessante wedstrijd worden.

STVV staat momenteel op de achtste plaats in het klassement, terwijl Antwerp vijfde staat. Antwerp begon wisselvallig aan het seizoen, maar kon tegen Standard en KRC Genk bevestigen dat de kwaliteit er zeker nog is.

De STVV-coach plaatst de druk alvast bij Antwerp. "We spelen tegen de landskampioen en de bekerwinnaar, een ploeg die zich ook wist te kwalificeren voor de Champions League. Het mag duidelijk zijn dat wij de underdog zijn tegen een elftal met zoveel kwaliteiten. Kijk naar de match tegen Standard, daarin was Antwerp indrukwekkend", vertelde Fink volgens Het Belang van Limburg.

Hij helpt Antwerp-coach Van Bommel ook al een handje door te zeggen dat ze niet van speelstijl zullen veranderen. STVV probeert mooi en aanvallend voetbal te brengen sinds de komst van Fink. "Maar we spelen in eigen huis en we zijn niet bang. We gaan onze spelstijl niet veranderen omdat we tegen Antwerp spelen."