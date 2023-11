Casper Nielsen had al duidelijke boodschap voor club-coaches Deila én Parker: "Gek genoeg een week later ..."

Casper Nielsen werd vorig jaar nog tweede in de strijd om de Gouden Schoen, dit jaar lijkt dat door een moeilijk 2023 helemaal anders te gaan worden. Analisten vinden dat hij niet op zijn beste plek speelt. En wat denkt de Deen daar zelf van?

Heel wat analisten en ex-spelers zien in Casper Nielsen een perfecte verdedigende middenvelder, maar bij Club Brugge wordt hij door alle coaches (Hoefkens, Parker, Deila) vaak een rijtje hoger gezet. Daardoor moet hij het hele middenvelder bestrijken.

"Als de coach me op rechtsachter zou zetten, dan zou ik daar spelen", is Nielsen duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Ik doe wat het beste is, ik bekijk het niet zo zwart-wit. Ik kom op voor mijn eigen mening, maar ga niet in tegen een trainer."

Deila én Parker

Toch geeft de Deense middenvelder aan dat hij zowel tegen Ronny Deila als eerder tegen Scott Parker aan heeft gegeven dat de 'zes' zijn beste positie is op het veld - al was dat niet altijd in de letterlijke bewoordingen dat hij echt op die positie 'moet' spelen.

"Onder Parker ben ik een keer op hem afgestapt om met hem het gesprek aan te gaan over wat nu, naar mijn mening, mijn beste positie is. De zondag daarop, thuis tegen Cercle Brugge, zette hij mij op '6'. Ik scoorde toen ook. Het rare was dat we één week later de veldbezetting weer wijzigden..."