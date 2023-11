De dag dat Anderlecht een grote geste deed aan RWDM, al was dat dik tegen de goesting van Michel Verschueren

Throwback naar zaterdag 16 augustus 1997. RWDM klopte Anderlecht met 0-2. Verdiend, maar achteraf was er héél wat te doen over die match. RWDM dreigde zelfs te verliezen. Maar paars-wit deed dan toch een mooie geste.

RWDM kwam afgezakt naar Anderlecht dat net in een reconversie zat. Successpelers als Versavel, Boffin, Babayaro en Walem hadden de club verlaten. Enzo Scifo keerde wel terug naar het Astridpark, maar met nieuwe coach René Vandereycken werd er een systeem gespeeld dat niet echt bij de club paste.

Anderlecht met een libero

Vandereycken - het jaar ervoor nog aan de slag bij RWDM - greep terug naar een ouderwetse vijfmansverdediging met een libero. De resultaten waren dan ook allesbehalve goed. Tegen RWDM werd eigenlijk kansloos verloren, maar er kwam een staartje aan de wedstrijd.

De Molenbeekse coach, Daniel Renders, had in de slotfase een vierde wissel doorgevoerd. Renders, die later 20 jaar aan de slag zou zijn bij paars-wit, was gewend de reserven te coachen en daar mochten een keeper en drie veldspelers gewisseld worden. Aangezien hij zijn doelman al had moeten wisselen, dacht hij er nog één te hebben.

Fred Vanderbiest kwam erin, tot verbazing van velen. Op de persconferentie achteraf stormde Michel Verschueren de perszaal binnen en sprak de woorden: "Gij hebt misschien gewonnen op het veld, wij zullen winnen voor de groene tafel."

Scifo ging pleiten voor RWDM

Pas dan werd het Renders duidelijk dat hij een fout had gemaakt. De prestigezege van RWDM was wel degelijk in gevaar, maar toenmalig voorzitter Constant Vanden Stock was een man die recht door zee was. Toen ook kapitein Scifo naar hem toe kwam om te zeggen dat RWDM eerlijk gewonnen had, was het besluit snel genomen.

Vanderbiest was er immers in de 88ste minuut opgekomen en het zou allemaal niets veranderd hebben aan de eindscore. Drie maanden later werd René Vandereycken ontslagen bij Anderlecht na verlies op Club Brugge en een achtste plaats.