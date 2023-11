Anderlecht nu al met dé wintertransfer? Chelsea en Ajax afgetroefd, adelbrieven voor 'valse trage' enorm

RSC Anderlecht gaat ook tijdens de wintermercato op zoek naar versterking. Zoals we twee weken geleden al aankondigden hebben ze met Keisuke Goto alvast een nieuwe groeibriljant weten binnen te halen.

Afgelopen zomer wilden ze hem al, deze week is er een akkoord gevonden met de Japanse spits Keisuke Goto en diens club Jubilo Iwata. PSV, Ajax en Chelsea wilden hem ook, maar RSC Anderlecht heeft zijn gram gehaald.

De 18-jarige aanvaller en Japanse jeugdinternational speelde afgelopen seizoen in de Japanse tweede klasse en scoorde er in 32 wedstrijden zeven doelpunten en deelde ook één assist uit. Zijn ploeg eindigde tweede en maakt zo de promotie naar de hoogste afdeling.

Groeibriljant

Voor een Japanner is hij met 1m91 bijzonder groot. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt nog steeds 'amper' 250.000 euro, maar mogelijk dat hij voor een veelvoud pas zal worden weggekocht. In Japan lag hij nog tot 2027 onder contract, nu trekt hij naar de RSCA Futures - al mag gedacht worden dat hij mogelijk snel naar de A-kern zal overschakelen.

“Keisuke is een jonge aanvaller met een uniek profiel: groot, technisch sterk en doelgericht. Hij stond al even op onze radar, dus we zijn erg blij dat we hem hebben kunnen overtuigen van ons project. Keisuke zal eerst de kans krijgen om zich bij de RSCA Futures te tonen en zich zo in onze club te integreren", aldus CEO Fredberg.

Japans jeugdproduct

De Jonge Japanner is een product van de Kawai Physical Education School Soccer Club en kwam bij Iwata terecht van bij de U15. Hij maakte er snel zijn opgang doorheen de jeugdreeksen en sloot er aan bij de A-kern.

Hij kan een hele verdediging aan de praat houden, is sterk in de duels en kan vanop verschillende afstanden afdrukken op doel. Daarmee staat hij logischerwijze op de radar van diverse topclubs. Toch lijkt het Anderlecht dat hem gaat binnenhalen.

Goto staat te boek als een "valse trage" en kan op die manier verdedigingen verrassen. En het risico dat paars-wit neemt is alles bij elkaar niet eens zo groot. In eerste instantie gaat het over een huurdeal, dus miljoenen verkwisten is er niet bij.

Bovendien kan Goto ofwel zelf doorstoten naar de A-kern, ofwel ervoor zorgen dat er wat ruimte is om pakweg Robbie Ure - de jongeling die overkwam van Rangers - de overstap te laten wagen. De Schot zit al aan 4 goals en 2 assists in de Challenger Pro League.