Wie moet er wijken voor Verschaeren? Riemer heeft zijn plan al klaar

Het wordt een moeilijke evenwichtsoefening voor Brian Riemer straks. Yari Verschaeren is immers terug en die zal snel weer spelen, want de Deense trainer is gek van hem omwille van zijn infiltratievermogen gecombineerd met zijn werkkracht. Maar wie o wie gaat er plaats moeten ruimen?

Tegen Westerlo mag u Verschaeren al in de selectie verwachten. Als ook Thorgan Hazard fit is, zal dat in de ruime kern ten koste gaan van Majeed Ashimeru. Maar binnenkort mag Verschaeren ook in de basis verwacht worden en dat wordt een denkoefening die Riemer nu al aan het maken is.

In topwedstrijden zeker met Delaney en Rits

Anderlecht speelt - Westerlo niet meegerekend - enkel nog toppers in december. Twee keer Standard, Antwerp, Genk en Cercle Brugge. Dat zijn allemaal matchen waarin Riemer zijn twee controlerende middenvelders voor de verdediging gaat laten staan.

En die plaatsen zijn - in die wedstrijden - zo goed als zeker voor Mats Rits en Thomas Delaney. De eerste heeft zich in de schaduw opgeworpen als onmisbaar, de tweede heeft de vechtersmentaliteit en de leiderscapaciteiten die Riemer als cruciaal beschouwt.

Minuten zullen verdeeld worden

Dan kom je al snel bij de positie van Théo Leoni of Mario Stroeykens. Maar ook Leoni is voor Riemer een belangrijke speler. Dilemma! Want ook op de flanken is er geen plaats als Hazard en Dreyer fit zijn. Het zal voor Riemer kiezen worden: meer controle of meer aanvallende impulsen?

Leoni kan ook een rijtje achteruit en daar voor meer voetballend vermogen zorgen. De wedstrijd tegen RWDM maakte immers duidelijk dat ze in zulke matchen geen nood hebben aan twee gatendichters voor de verdediging. De conclusie is dat de speelminuten verdeeld zullen worden.

Riemer ziet dit immers niet als een probleem, maar als een voordeel. Zo kan hij zelfs tegen ervaren rot Delaney zeggen dat hij niet zeker is van zijn plaats. Naar wat we horen heeft die daar ook geen probleem mee. Hij kent het klappen van de zweep bij topclubs.

Ook Rits gaat eens rust nodig hebben, want hij is de speler met de meeste gelopen kilometers op de teller. Met vijf voor drie plaatsen is ook geen overbodige luxe als je voor de prijzen wil meespelen...